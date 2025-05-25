Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 июня 2025 08:00  [95] Нижегородский экс-чиновник Левдиков появился в базе розыска МВД
05 июня 2025 20:03  [607] Врач из Нижнего Новгорода выманивал деньги за бесплатные медуслуги
05 июня 2025 19:28  [245] Бывший и.о. директора "Нижегородстройзаказчика" получил 3 года колонии за взятки
05 июня 2025 19:16  [429] Человеческие останки нашли при ремонте трамвайных путей в Нижнем Новгороде
05 июня 2025 18:45  [420] Сотрудник нижегородского СИЗО попался на взятке за передачу телефонов и сигарет
05 июня 2025 18:03  [368] Экс-спикер нижегородской думы Барыкин объявлен в федеральный розыск
05 июня 2025 17:52  [280] Нижегородский отель за 27 тысяч рублей в сутки возмутил журналистку из Москвы
05 июня 2025 17:39  [240] Сотрудник дзержинского завода получил ожоги 40% тела на работе
05 июня 2025 16:47  [294] Полиция раскрыла кровавое убийство 27-летней давности в Нижегородской области
05 июня 2025 15:47  [253] Бастрыкин взял на контроль гибель нижегородца из-за упавшего дерева
Происшествия

Нижегородский экс-чиновник Левдиков появился в базе розыска МВД

06 июня 2025 08:00  [95] Происшествия
Нижегородский экс-чиновник Левдиков появился в базе розыска МВД

Фото: сайт администрации Нижнего Новгорода

Бывший руководитель МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (ГУММиД) Андрей Левдиков внесён в федеральную базу розыска МВД России.

Информация о розыске появилась 5 июня 2025 года. В карточке, размещённой на официальном ресурсе, указано, что Левдиков Андрей, 1980 года рождения, уроженец Воронежа, разыскивается в рамках уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ.

Напомним, что Левдиков ушел с поста директора ГУММиДа по собственному желанию. Это произошло в мае 2025 года. Вскоре появилась информация о том, что его объявили в розыск. В конце месяца в СК сообщили, что на Левдикова заведено уголовное дело о взятках. 

Ранее сообщалось, что в розыск объявлен экс-спикер гордумы Дмитрий Барыкин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Розыск
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных