Нижегородский экс-чиновник Левдиков появился в базе розыска МВД

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Бывший руководитель МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде" (ГУММиД) Андрей Левдиков внесён в федеральную базу розыска МВД России.
Информация о розыске появилась 5 июня 2025 года. В карточке, размещённой на официальном ресурсе, указано, что Левдиков Андрей, 1980 года рождения, уроженец Воронежа, разыскивается в рамках уголовного дела по статье Уголовного кодекса РФ.
Напомним, что Левдиков ушел с поста директора ГУММиДа по собственному желанию. Это произошло в мае 2025 года. Вскоре появилась информация о том, что его объявили в розыск. В конце месяца в СК сообщили, что на Левдикова заведено уголовное дело о взятках.
Ранее сообщалось, что в розыск объявлен экс-спикер гордумы Дмитрий Барыкин.
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