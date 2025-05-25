Александр Щемеров пополнил оборону ХК "Торпедо"

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К нижегородскому хоккейного клубу "Торпедо" присоединился Александр Щемеров. Об этом сообщается в соцсетях команды.
За плечами 28-летнего защитника восемь сезонов в КХЛ, он успел поиграть в "Автомобилисте" и "Амуре". На его счету 261 игра и 31 результативное очко.
В прошлом сезоне Щемеров вошел в число лучших снайперов среди защитников и стал лидером команды по голам, заброшенным в большинстве, хотя завершившийся сезон сал не самым удачным для "Амура".
"Сильными сторонами хоккеиста эксперты называют катание, видение площадки, умение начинать атаки своей команды, самоотверженность, подтверждающуюся высоким количеством силовых приемов и блокированных бросков", - отметили представители клуба.
Защитник заключил односторонний контракт сроком на один сезон.
Ранее в "Торпедо" вернулись Антон Сизов и Алексей Кручинин. Кроме того, клуб заключил контракты с Бобби Нарделлой, Дмитрием Шевченко и Денисом Костиным.
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