Александр Щемеров пополнил оборону ХК "Торпедо" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

К нижегородскому хоккейного клубу "Торпедо" присоединился Александр Щемеров. Об этом сообщается в соцсетях команды.

За плечами 28-летнего защитника восемь сезонов в КХЛ, он успел поиграть в "Автомобилисте" и "Амуре". На его счету 261 игра и 31 результативное очко.

В прошлом сезоне Щемеров вошел в число лучших снайперов среди защитников и стал лидером команды по голам, заброшенным в большинстве, хотя завершившийся сезон сал не самым удачным для "Амура".

"Сильными сторонами хоккеиста эксперты называют катание, видение площадки, умение начинать атаки своей команды, самоотверженность, подтверждающуюся высоким количеством силовых приемов и блокированных бросков", - отметили представители клуба.

Защитник заключил односторонний контракт сроком на один сезон.

Ранее в "Торпедо" вернулись Антон Сизов и Алексей Кручинин. Кроме того, клуб заключил контракты с Бобби Нарделлой, Дмитрием Шевченко и Денисом Костиным.