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Благоустройство сквера имени Гусева завершили в Нижнем Новгороде

07 июня 2025 11:12  [48]
Благоустройство сквера имени Гусева завершили в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера имени П.И. Гусева — первого объекта, сданного в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Работы проводились по программе "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщили в администрации Нижегородского района, на территории сквера уложили дорожки и площадки с брусчатым покрытием, обустроили газоны и цветники, высадили новые деревья и кустарники. Также были установлены скамейки, урны и системы освещения.

В районной администрации подчеркнули, что проект благоустройства активно обсуждался с местными жителями. Состоялись встречи с ландшафтным архитектором и руководителем проекта, где горожане могли внести свои предложения. В будущем в сквере планируют установить памятник народному художнику РСФСР Павлу Гусеву, в честь которого он и назван.

Напомним, в 2025 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в Нижнем Новгороде приведут в порядок пять общественных территорий. В мэрии рассказали, на какой стадии находятся работы. 

Так, в Приокском районе обновляют бульвар в микрорайоне Щербинки-2. Здесь уже частично уложен асфальт, установлены бордюры, ведется устройство газонов. В ближайшее время начнется монтаж скамеек, урн и озеленение территории — будет высажено более двух тысяч деревьев и кустарников. 

В Московском районе продолжаются работы на общественном пространстве у дома №17 по улице Чаадаева (ДК имени Орджоникидзе). Там укладывают брусчатку, устанавливают бордюрный камень, завозят грунт для будущих газонов и посадки деревьев. Также идет монтаж закладных элементов для установки световых опор и подготовка к строительству нового фонтана.

В Автозаводском районе благоустраивают территорию на улице Веденяпина. Рабочие создают тротуары, газоны и детские площадки. У автозаводского универмага укладывают брусчатку, монтируют освещение и заливают бетонные основания для будущих остановочных павильонов.

В администрации города также напомнили, что нижегородцы могут до 12 июня проголосовать за благоустройство общественных пространств в 2026 году. 

Ранее сообщалось, что летом планируют завершить реконструкцию склона у Зеленского съезда. 

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Теги:
Благоустройство Нацпроект Сквер
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