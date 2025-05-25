Никитин сказал, что никто не пострадал при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Обломки одного из сбитых этой ночью беспилотников ВСУ упали на придомовой территории, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Напомним, что ночью 9 июня в регионе была отражена атака 13 БПЛА. По данным Никитина, это произошло в нескольких районах Нижегородской области.
Место, где обломки рухнули рядом с домом, осматривают специалисты. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Напомним, что 7 мая украинский беспилотник сбили в Кулебаках. Из-за этого местные власти отменили массовые мероприятия на День Победы. А 22 мая обломки беспилотника обнаружили у автодороги в Варнавинском округе.
Также сообщалось, что обломки беспилотника упали в Павловском районе в конце апреля. В результате в заборе на частной территории появилось несколько дырок.
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