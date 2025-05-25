Никитин сказал, что никто не пострадал при атаке БПЛА на Нижегородскую область Происшествия

Обломки одного из сбитых этой ночью беспилотников ВСУ упали на придомовой территории, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Напомним, что ночью 9 июня в регионе была отражена атака 13 БПЛА. По данным Никитина, это произошло в нескольких районах Нижегородской области.

Место, где обломки рухнули рядом с домом, осматривают специалисты. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Напомним, что 7 мая украинский беспилотник сбили в Кулебаках. Из-за этого местные власти отменили массовые мероприятия на День Победы. А 22 мая обломки беспилотника обнаружили у автодороги в Варнавинском округе.

Также сообщалось, что обломки беспилотника упали в Павловском районе в конце апреля. В результате в заборе на частной территории появилось несколько дырок.