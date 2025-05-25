Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту

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Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода были сняты утром в 05:27. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.
Прием и выпуск самолетов временно прекращался в нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова ночью 9 июня, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Такие меры вводились с 03:35 для обеспечения безопасности из-за атаки украинских БПЛА.
Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял несколько рейсов, следовавших в Москву, которые не смогли совершить посадку во "Внуково" из-за подтопления терминала.
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