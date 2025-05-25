Ограничения на полеты сняли в нижегородском аэропорту Общество

Фото: Александр Воложанин

Ограничения в аэропорту Нижнего Новгорода были сняты утром в 05:27. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Прием и выпуск самолетов временно прекращался в нижегородском аэропорту имени В.П. Чкалова ночью 9 июня, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такие меры вводились с 03:35 для обеспечения безопасности из-за атаки украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что нижегородский аэропорт принял несколько рейсов, следовавших в Москву, которые не смогли совершить посадку во "Внуково" из-за подтопления терминала.