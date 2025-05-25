Минстрой выдал разрешение на строительство детсада возле деревни Кузнечихи Общество

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство детсада возле деревни Кузнечихи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дошкольная организация (№42 по генплану) будет построена на территории "Север-Север". Документы получило МКУ "Главное управление по капитальному строительству".

Ранее редакция НИА "Нижний Новгород" писала, что конкурс на строительство детсада около Кузнечихи объявлен в третий раз. Проектом предусмотрено строительство отдельно стоящего здания детского сада на участке площадью около 1,228 гектара в Советском районе Нижнего Новгорода, вблизи деревень Кузнечиха и Новопокровское.

Здание будет состоять из двух наземных и одного подземного этажа. Высота наземных этажей (от пола до пола следующего уровня) составит 3,3 метра, подземный этаж будет иметь переменную высоту — от 2,4 до 3,1 метра.

В тендерной документации указывается, что работы проводятся в рамках федерального проекта "Поддержка семьи", входящего в национальный проект "Семья". Финансирование осуществляется за счет бюджета Нижнего Новгорода, с привлечением субсидий из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области на 2025, 2026 и 2027 годы. Общая сумма, предусмотренная на реализацию проекта, составляет 452,6 млн рублей.

Ранее мэр Юрий Шалабаев заявил, что нижегородцы обеспечены местами в детских садах на 100%.