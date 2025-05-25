Конкурс на строительство детсада около Кузнечихи объявлен в третий раз

Конкурс на строительство детсада около Кузнечихи (территория комплексной застройки "Север-Север") объявлен в третий раз. Заказчиком выступает МКУ "Главное управление по капитальному строительству". Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Уточняется, что работы выполняются в рамках федерального проекта "Поддержка семьи" национального проекта "Семья". Финансирование осуществляется за счёт средств бюджета Нижнего Новгорода, включая субсидии из федерального бюджета и бюджета Нижегородской области на 2025, 2026 и 2027 год. На эти цели планируют потратить 452,6 млн рублей.
Исполнение контракта разделено на два этапа: первый — с момента подписания договора до 1 июня 2026 года, второй — до 30 сентября 2027 года. Заявки принимаются до 16 июня 2025 года.
Планируется возведение отдельно стоящего здания детского сада на земельном участке площадью примерно 1,228 га. Он находится в Советском районе Нижнего Новгорода, рядом с деревнями Кузнечиха и Новопокровское.
Здание будет включать два наземных и один подземный этаж. Высота наземных этажей (от пола до пола следующего уровня) составит 3,3 метра, а подземный этаж будет иметь переменную высоту — 2,4 и 3,1 метра.
Отметим, что предыдущие два конкурса были отменены заказчиком. Причины такого решения на сайте госзакупок не уточняются.
В первый раз конкурс объявили в феврале. Изначально заявки принимались до 12 марта, затем срок дважды продлевали до 24 марта. Но 20 марта конкурс был отменен. Через неделю на сайте госзакупок снова разместили объявление о поиске подрядчика. Конкурс должен был продлиться до 14 апреля, но 10 апреля был отменен.
Ранее мэр Юрий Шалабаев заявил, что нижегородцы полностью обеспечены местами в детских садах.
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