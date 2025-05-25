Опубликован список не прошедших проверку нижегородских водоемов Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Роспотребнадзор по Нижегородской области продолжает контролировать санитарное состояние зон отдыха в регионе. По данным на 6 июня, в области официально открыты 20 пляжей, из них 14 расположены в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в начале сезона специалисты провели комплексные лабораторные исследования на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.

К 6 июня выполнено 830 лабораторных исследований воды и почвы в аккредитованных лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" и его филиалах. Также были отобраны 52 пробы песка, по которым проведено 144 анализа. Качество песка на всех пляжах соответствует санитарным требованиям.

По результатам проверки установлены несоответствия по качеству воды на ряде озер. В частности, по бактериологическим и санитарно-химическим показателям выявлены отклонения на следующих пляжах:

Озеро Сортировочное (Березовая роща, Канавино) и озеро Больничное (у больницы № 39, Канавино)— не соответствует сразу по двум показателям: бактериологическим и санитарно-химическим параметрам;

Озеро Пестичное (Сормово) и озеро Светлоярское (улица Гаугеля, Сормово) — не соответствуют по бактериологическим показателям;

Верхнее озеро (Щелоковский хутор, Приокский район) и Третье озеро (Щелоковский хутор, Советский район) — не соответствуют по бактериологическим показателям.

Несмотря на это, вирусологические показатели на всех обследованных пляжах находятся в пределах нормы.

Пляжи, соответствующие всем санитарным требованиям:

Озеро ПКиО 1 очереди (улица Смирнова, Автозавод);

Озеро ПКиО 2 очереди (проспект Молодежный, Автозавод);

Озеро Силикатное (проспект Ленина, 19Б, Ленинский район);

Озеро Силикатное (проспект Ленина, 23, Ленинский район);

Мещерское озеро (Мещерский бульвар, Канавино);

Озеро Лунское (Сормовский район);

Озеро Светлоярское (улица Мокроусова, Сормово);

Озеро Юрасовское (Бор);

Верхний пруд, "Беленький песочек" (Выкса);

Верхний пруд, улица Горького (Выкса);

Верхний пруд, улица Верхнепрудная (Выкса);

Река Волга (Лысково);

Озеро Святое (поселок Пушкино, Дзержинск).

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить посещение пляжей с любыми видами животных.