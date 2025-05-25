Опубликован список не прошедших проверку нижегородских водоемов

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Роспотребнадзор по Нижегородской области продолжает контролировать санитарное состояние зон отдыха в регионе. По данным на 6 июня, в области официально открыты 20 пляжей, из них 14 расположены в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора в начале сезона специалисты провели комплексные лабораторные исследования на санитарно-химические, санитарно-микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.
К 6 июня выполнено 830 лабораторных исследований воды и почвы в аккредитованных лабораториях ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" и его филиалах. Также были отобраны 52 пробы песка, по которым проведено 144 анализа. Качество песка на всех пляжах соответствует санитарным требованиям.
По результатам проверки установлены несоответствия по качеству воды на ряде озер. В частности, по бактериологическим и санитарно-химическим показателям выявлены отклонения на следующих пляжах:
Несмотря на это, вирусологические показатели на всех обследованных пляжах находятся в пределах нормы.
Пляжи, соответствующие всем санитарным требованиям:
Ранее сообщалось, что в России хотят запретить посещение пляжей с любыми видами животных.
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