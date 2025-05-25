Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АСИРИС

Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Отмечается, что панно появилось на фасаде дома №18 по инициативе агентства при участии министерства туризма и промыслов Нижегородской области.

Композиция изображает сцену с уличным торговцем, который аккуратно выкладывает на прилавок свежую рыбу: щук, осетров, стерлядей, сомов и таранку. Рядом — бочки, доверху наполненные икрой.

В АСИРИС отметили, что сюжет панно отсылает к истории этого места, некогда известного в народе как "Миллионка". В дореволюционные времена здесь располагались рыбные ряды, и торговля шла бойко. Не случайно и местоположение арт-объекта — дом стоит на пересечении Кожевенной улицы и Рыбного переулка.

Автор работы, художник Леонид Колосов, не ограничился созданием нового произведения. Он также провёл реставрацию своих прежних панно — "Обед бурлацкой артели" и "Грузчики миллионки", а также барельефов с персонажами пьесы Максима Горького "На дне" на фасаде дома №16 по той же улице.

Кожевенная улица — знаковое место для Нижнего Новгорода. Именно отсюда начиналась городская торговля, здесь происходили исторические события, включая обращение Козьмы Минина к нижегородцам. Спустя столетия Максим Горький увековечил её обитателей в своей пьесе.

Ранее сообщалось, что исторический дом Авдотьи Скворцовой открыли после ремонта в квартале церкви Трёх Святителей.