Новый штамм коронавируса угрожает Нижегородской области
Пляжи Нижнего Новгорода: где можно купаться в 2025 году
Семьи участников СВО получат ипотеку под 2%
Проблема не в еде: врач рассказал, как худеть с умом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 июня 2025 15:00  [74] Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 13:45  [155] Группа Pizza выступит в честь Дня России в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 12:29  [168] Россияне втрое усилили интерес к Большому Болдино накануне дня рождения Пушкина
05 июня 2025 18:59  [353] Юра Борисов может сыграть создателя ChatGPT из Нижнего Новгорода
05 июня 2025 10:59  [367] Проект гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
04 июня 2025 13:30  [399] Инсталляцию к конференции ЦИПР покажут на башне Нижегородского кремля
04 июня 2025 12:00  [514] Выставка скульптора Сергей Коненкова открылась на Стрелке в Нижнем Новгороде
02 июня 2025 19:30  [497] Выставка цифровых технологий открылась в нижегородском аэропорту
01 июня 2025 14:12  [673] Ева Польна открыла "Столицу закатов - 2025" в Нижнем Новгороде
31 мая 2025 16:00  [666] Участники международной биеннале в Нижнем Новгороде рассказали о своих работах
Культура и отдых

Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде

06 июня 2025 15:00  [74] Культура и отдых
Новый арт-объект Рыбная лавка украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде

Фото: АСИРИС

Новый арт-объект "Рыбная лавка" украсил улицу Кожевенную в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС". 

Отмечается, что панно появилось на фасаде дома №18 по инициативе агентства при участии министерства туризма и промыслов Нижегородской области.

Композиция изображает сцену с уличным торговцем, который аккуратно выкладывает на прилавок свежую рыбу: щук, осетров, стерлядей, сомов и таранку. Рядом — бочки, доверху наполненные икрой.

В АСИРИС отметили, что сюжет панно отсылает к истории этого места, некогда известного в народе как "Миллионка". В дореволюционные времена здесь располагались рыбные ряды, и торговля шла бойко. Не случайно и местоположение арт-объекта — дом стоит на пересечении Кожевенной улицы и Рыбного переулка.

Автор работы, художник Леонид Колосов, не ограничился созданием нового произведения. Он также провёл реставрацию своих прежних панно — "Обед бурлацкой артели" и "Грузчики миллионки", а также барельефов с персонажами пьесы Максима Горького "На дне" на фасаде дома №16 по той же улице.

Кожевенная улица — знаковое место для Нижнего Новгорода. Именно отсюда начиналась городская торговля, здесь происходили исторические события, включая обращение Козьмы Минина к нижегородцам. Спустя столетия Максим Горький увековечил её обитателей в своей пьесе.

Ранее сообщалось, что исторический дом Авдотьи Скворцовой открыли после ремонта в квартале церкви Трёх Святителей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИРИС История
Поделиться:
Новости по теме
30 мая 2025 13:08  [571] Цифровые копии утраченных исторических зданий создадут в Нижнем Новгороде
24 мая 2025 16:06  [530] Пожарную каланчу Шухова отреставрировали в Балахнинском округе
22 мая 2025 18:56  [1010] Историческая мельница на Щелоковском хуторе может заработать вновь
06 мая 2025 14:08  [505] Флигель усадьбы Гусевых на Славянской улице отреставрируют до 2028 года
29 апреля 2025 07:00  [1480] Усадьбу Ермолаевой в центре Нижнего Новгороде переделали в бутик-отель
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных