Гигантский Максим Горький пройдет по Покровке в июне Афиша

Спектакль-променад "ВЕЛИКАНЦЫ" (0+) состоится в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля искусств "Горький +" (16+). Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказала программный директор фестиваля Оксана Ефременко.

Напомним, второй фестиваль искусств "Горький +" пройдет в столице Поволжья с 20 по 22 июня, его художественным руководителем выступает народный артист России, дважды лауреат Государственной премии РФ Евгений Миронов. Форум основан на идеях Максима Горького и направлен на поддержку значимых явлений современной культуры, сохранение литературного наследия писателя и его популяризацию среди широкой аудитории.

Шествие кукол станет одной из городских премьер. Великанцы — это четырёхметровые куклы петербургского театра "КУКФО", которые изображают известных писателей и героев их произведений.

Специально для фестиваля будет создана кукла Максима Горького. Компанию на променаде ему составят Александр Пушкин, Николай Гоголь, Федор Достоевский, а также оркестр КУКФО-Джаз.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков посетил открытие выставки "Осень поэта: о гении и месте" (0+) в музее-заповеднике А.С. Пушкина в Большом Болдине.