Выдано разрешение на первый этап реконструкции подъезда к Анкудиновке Общество

Минстрой Нижегородской области дал разрешение на строительные работы по первому этапу реконструкции автомобильной дороги "подъезд к деревне Анкудиновке от автодороги Восточный подъезд к Нижнему Новгороду". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Разрешительные документы выданы ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".

Ранее сообщалось, что между Новой Кузнечихой и Анкудиновкой появится новая дорога протяжённостью 3,65 км. Она соединит улицу Новокузнечихинскую с улицей Мира в Кстовском районе, а также будет примыкать к подъезду к деревне Анкудиновке от Восточного подъезда к областному центру.

Также мы писали, что мост через Оку в районе Заречного бульвара могут построить до 2030 года.