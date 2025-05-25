Выдано разрешение на первый этап реконструкции подъезда к Анкудиновке

Минстрой Нижегородской области дал разрешение на строительные работы по первому этапу реконструкции автомобильной дороги "подъезд к деревне Анкудиновке от автодороги Восточный подъезд к Нижнему Новгороду". Об этом сообщается на сайте ведомства.
Разрешительные документы выданы ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог".
Ранее сообщалось, что между Новой Кузнечихой и Анкудиновкой появится новая дорога протяжённостью 3,65 км. Она соединит улицу Новокузнечихинскую с улицей Мира в Кстовском районе, а также будет примыкать к подъезду к деревне Анкудиновке от Восточного подъезда к областному центру.
Также мы писали, что мост через Оку в районе Заречного бульвара могут построить до 2030 года.
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