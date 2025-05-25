ХК "Торпедо" подписал контракт с Сергеем Бойковым Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" объявил о подписании опытного защитника Сергея Бойкова, который в прошлые сезоны выступал за омский "Авангард" и московское "Динамо".

29-летний хоккеист провел более 200 матчей в КХЛ. Бойков не раз становился лидером по силовым приемам в своих командах, а в сезоне 2023/2024 он занял четвертое место в лиге по количеству проведенных "хитов". Также в московском клубе входил в число лучших по блокированным броскам и времени, проведенном в меньшинстве.

У Бойкова также имеется и международный опыт - шесть сезонов в Северной Америке. Он был выбран на драфте НХЛ клубом "Колорадо Эвеланш", становился обладателем Кубка Келли, вручаемого победителю Лиги Восточного Побережья.

Защитник завоевывал серебряные медали Молодежного Чемпионата Мира и Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля.

В прошлом сезоне Бойков провел всего 19 игр из-за травмы.

Контракт с игроком рассчитан на один год.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" подписало защитника Александра Щемерова.