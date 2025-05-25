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Общество

Два зебренка родились в один день в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

09 июня 2025 19:30  [46] Общество
Два зебренка родились в один день в нижегородском зоопарке Лимпопо

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке "Лимпопо" появились на свет сразу два детеныша зебр Чапмана. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Мамами стали зебры по кличке Марти и Ева. Специалисты знали о беременности животных, однако никто не мог предположить, что роды у обеих самок начнутся практически одновременно.

Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что в животноводстве существует понятие синхронизации выжеребки, когда с помощью специальных методов добиваются одновременного появления потомства. Однако в данном случае, по его словам, зебры синхронизировались сами.

"Раньше с разницей в несколько дней у нас в зоопарке, конечно, рождались и европейские лани, и северные олени, но чтобы малыши появлялись в один день и буквально в одно время – такое в первый раз", - отметил он.

Оба жеребенка чувствуют себя хорошо. Уже через 15 минут после рождения они встали на ноги и начали кормиться. Несмотря на то, что Ева рожала впервые, помощь ветеринаров не понадобилась — всё прошло спокойно и естественно.

У Евы родилась девочка, а у Марти — мальчик. Обе мамы проявляют заботу и не отходят от своих детенышей.

Посетители зоопарка уже могут увидеть новорожденных зебрят вместе с их мамами.

Ранее сообщалось, что в зоопарке родились малыши у долгопятов, лемуров катта и северных оленей. 

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Теги:
Животные Зоопарк Рождаемость
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