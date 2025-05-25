Два зебренка родились в один день в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

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В нижегородском зоопарке "Лимпопо" появились на свет сразу два детеныша зебр Чапмана. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Мамами стали зебры по кличке Марти и Ева. Специалисты знали о беременности животных, однако никто не мог предположить, что роды у обеих самок начнутся практически одновременно.
Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин отметил, что в животноводстве существует понятие синхронизации выжеребки, когда с помощью специальных методов добиваются одновременного появления потомства. Однако в данном случае, по его словам, зебры синхронизировались сами.
"Раньше с разницей в несколько дней у нас в зоопарке, конечно, рождались и европейские лани, и северные олени, но чтобы малыши появлялись в один день и буквально в одно время – такое в первый раз", - отметил он.
Оба жеребенка чувствуют себя хорошо. Уже через 15 минут после рождения они встали на ноги и начали кормиться. Несмотря на то, что Ева рожала впервые, помощь ветеринаров не понадобилась — всё прошло спокойно и естественно.
У Евы родилась девочка, а у Марти — мальчик. Обе мамы проявляют заботу и не отходят от своих детенышей.
Посетители зоопарка уже могут увидеть новорожденных зебрят вместе с их мамами.
Ранее сообщалось, что в зоопарке родились малыши у долгопятов, лемуров катта и северных оленей.
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