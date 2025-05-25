Опубликованы фото прибывших в нижегородское "Лимпопо" пингвинов Гумбольдта

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Прибывшие из Приморского океанариума в зоопарк "Лимпопо" четыре самца пингвинов Гумбольдта привыкают к жизни в новом месте. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского зоопарка.
Напомним, пингвины приехали в Нижний Новгород специально для формирования пар с местными самками и разведения потомства.
Как рассказал генеральный директор "Лимпопо" Владимир Герасичкин, пингвины Гумбольдта — моногамные птицы: однажды выбрав себе пару, они остаются верны ей всю жизнь.
Ранее в зоопарке проживали только самки. Несмотря на комфортные условия, дальнейшее развитие колонии было невозможно без самцов. Теперь в вольере обитает семь самок и четыре новых самца.
Знакомство птиц прошло спокойно. В дикой природе пингвины Гумбольдта живут колониями и охотно принимают новых сородичей. Самки уже проявляют интерес к новоприбывшим, но пары сформируются позже, так как птицы только начинают привыкать друг к другу.
Все прибывшие самцы достигли половой зрелости и готовы к созданию семьи. Однако инициатива в выборе пары, как и в природе, остается за самками. Если самка заинтересована, она первой подходит к самцу и начинает "петь".
Если самец отвечает взаимностью, пингвины исполняют парный танец, сопровождаемый совместным пением. Это поведение сигнализирует о том, что птицы выбрали друг друга и теперь пара.
Ранее сообщалось, что недавно в "Лимпопо" родились долгопяты, лемуры катта и северные олени.
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