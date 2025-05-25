Капремонт участка проспекта Ленина завершили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Ремонтные работы на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде завершились. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Работы прошли на полуторакилометровом отрезке в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

На автодороге полностью обновили асфальтовое покрытие, используя современные битумные смеси, подобранные с учетом климатических условий региона и высокой транспортной нагрузки.

Кроме того, на участке заменили люки, привели в порядок технические тротуары и нанесли пластиковую дорожную разметку.

В прошлом году на этой же магистрали отремонтировали 2,5 километра дороги — от здания железной дороги до районной администрации. Таким образом, за два года было модернизировано 4 километра одной из самых загруженных улиц города.

Обновлённый проспект стал не только ровнее, но и безопаснее — на нём устранили колейность и повысили комфорт передвижения.

"Сейчас общая техническая готовность всех дорожных объектов по нацпроекту достигла уже 40%, хотя ещё только начало июня. Хороший темп подрядчики набрали благодаря строгому контролю и благоприятствующей погоде", - отметил глава города.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч квадратных метров разметки нанесут на нижегородские дороги в 2025 году.