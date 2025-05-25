Прокладка тоннеля метро от Свободы до "Горьковской" начнется летом 2025 года Общество

Фото: Кира Мишина

Метростроевцы рассчитывают приступить к бурению тоннеля между площадью Свободы и станцией "Горьковская" в Нижнем Новгороде не позднее лета 2025 года.

Как сообщает телеграм-канал "Метро НН", на строительной площадке в районе Свободы уже начались работы по организации стартового котлована и монтажу специализированного оборудования.

В настоящее время специалисты проводят проверку двух новых тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК), которые будут задействованы при проходке подземных тоннелей.

Начало работ запланировано сразу после получения положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации на строительство участка нижегородской подземки от "Горьковской" до площади Сенной.

Ранее сообщалось о начале проходки левого тоннеля метро от Сенной до площади Свободы. До этого была успешно завершена проходка правого тоннеля между Сенной и площадью Свободы.