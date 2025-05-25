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Общество

Госнаграды вручили выдающимся жителям Нижегородской области

09 июня 2025 18:59  [133] Общество
Госнаграды вручили выдающимся жителям Нижегородской области

Фото: министерство кадровой политики правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград жителям области, добившимся выдающихся результатов в профессиональной деятельности. Мероприятие прошло 9 июня в музее-усадьбе Рукавишниковых. Награды вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

В этом году почетные знаки отличия получили 51 человек. Среди них — представители культуры, науки, образования, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительной сферы, а также сотрудники органов власти и общественные деятели.

"Вручение государственных наград стало доброй традицией. Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом и преданностью делу вносит весомый вклад в развитие региона и всей страны. Вы служите примером для молодежи", — отметил Андрей Гнеушев в приветственном слове.

Орденом Дружбы был удостоен Валерий Малинин — директор школы №187 с углубленным изучением отдельных предметов — за заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за вклад в создание новой специальной техники и преданность профессии получили восемь сотрудников АО "ФНПЦ ННИРТ". Среди них — инженеры, производственные руководители и технические специалисты. Отдельно отмечен водитель предприятия Павел Калмыков — за достигнутые трудовые успехи.

Аналогичные награды вручены инженеру Евгению Новожилову (АО "Правдинский радиозавод") и слесарю Вячеславу Ясенчуку (ООО "Метмаш").

За активную законотворческую деятельность медали получили председатели комитетов Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов и Владимир Солдатенков.

Медалью "За труды в культуре и искусстве" награжден артист детского театра "Вера" Дмитрий Суханов.

Почетное звание "Заслуженный лесовод Российской Федерации" присвоено Владимиру Бессчетному, заведующему кафедрой "Лесные культуры" НГАТУ имени Л.Я. Флорентьева.

Девять сотрудников Выксунского металлургического завода ОМК получили звание "Заслуженный металлург РФ". В их числе — инженеры, мастера, специалисты по производству и качеству.

Директор института экономики и управления НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Митяков стал "Заслуженным работником высшей школы РФ", а инженер Анатолий Селезнев (РТРС) — "Заслуженным работником связи и информации РФ".

Александр Дунаев, энергетик ООО "Им. Горького", получил звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".

Почетные грамоты президента РФ за многолетний труд и профессионализм вручены четырем сотрудникам авиастроительного завода "Сокол" и специалисту из "Газпром проектирования".

За участие в реализации проекта трассы М-12 "Восток" награды получили руководитель проекта Даулет Сизо и машинист экскаватора Олег Косов.

Благодарности президента РФ были вручены также электрогазосварщикам РЖД Владимиру Куликову и Сергею Лаврентьеву, а также Ирине Шарыниной — бывшему консультанту министерства образования региона.

За активную законотворческую деятельность отмечены депутаты ЗСНО Татьяна Гриневич и Олег Кирица.

Ряд сотрудников органов власти получили благодарственные письма президента РФ за участие в подготовке мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году, а также почетные грамоты Минприроды РФ.

Министерство культуры РФ отметило главного художника ООО "Нижегородская вышивка" Ларису Тарасову за вклад в развитие культуры.

Орденом Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" I степени награжден президент ПАО "ГАЗ" Николай Пугин — за многолетнюю общественную деятельность и вклад в развитие региона.

Генеральный директор ООО "Павловский автобусный завод" Андрей Васильев получил орден II степени за достижения в отечественном автомобилестроении.

Орден III степени вручен Михаилу Молодцову, генеральному директору ООО "АПО Автопровод", за вклад в развитие социальной защиты и реабилитации людей с нарушением зрения.

Ранее лучших соцработников Нижегородской области наградили в честь профессионального праздника.

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Теги:
Андрей Гнеушев Награды Награждение
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