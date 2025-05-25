Нижегородский ФК "Волна" объявил о смене тренерского штаба Спорт

Фото: https://vk.com/fc_volna_nn

Руководство футбольного клуба "Волна" из Нижегородской области приняло решение расстаться с главным тренером Олегом Макеевым и его помощником Сергеем Мухотиным. Об этом сообщается в соцсетях команды.

Причиной кадровых изменений стала неудачная серия команды в последних турах Второй лиги. За пять матчей "Волна" смогла одержать лишь одну победу, а завершилась эта серия сокрушительным поражением со счётом 0:5 в Томске — крупнейшим в истории клуба.

Президент "Волны" Денис Кораблёв прокомментировал ситуацию так:

"С сегодняшнего дня (9 июня) мы прекращаем сотрудничество с Олегом Макеевым и Сергеем Мухотиным. Хочу поблагодарить их за проделанную работу, больше года мы были вместе. Мы вместе прожили много ярких и светлых моментов. Но на текущий момент, мне кажется, что пора двигаться дальше".

С понедельника к работе с командой приступит новый тренерский штаб, который возглавит Ренат Мифтахов. По словам Кораблёва, выбор пал на молодого специалиста благодаря его современному подходу к футболу и умению развивать молодых игроков.

До официального назначения Мифтахова обязанности главного тренера временно исполняет тренер вратарей Михаил Коляда. Помогать ему будет наставник молодёжной команды Евгений Родин.

Ранее сообщалось, что игрок ФК "Пари НН" Кирилл Гоцук намекнул на возможную смену главного тренера.