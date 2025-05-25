Игрок ФК "Пари НН" намекнул на смену главного тренера Спорт

Капитан нижегородского футбольного клуба "Пари НН" Кирилл Гоцук в эфире "Матч ТВ" прокомментировал ситуацию относительно возможного возвращения клуба в РПЛ, а также косвенно подтвердил слухи о смене главного тренера.

На данный момент команду возглавляет Виктор Ганчаренко. После проигрыша "Сочи" во втором стыковом матче и формального решения исполкома РФС исключить команду из РПЛ, появилась инсайдерская информация об увольнении белорусского специалиста, однако официального подтверждения от клуба еще не было.

Отвечая на вопрос журналиста о своей дальнейшей карьере в Нижнем Новгороде, Гоцук заявил решать вопрос о его кандидатуре в команде будет новый главный тренер.

"Мне позвонили руководители клуба и сказали, что по моей кандидатуре решение будет принимать новый главный тренер футбольного клуба "Пари НН". Мой контракт уже истек 31 мая. Я готов продолжать свою карьеру в Нижнем Новгороде. Все зависит от нового главного тренера, от руководства и моего решения. Но право первой ночи на данный момент у Нижнего Новгорода, хотя у меня есть уже несколько предложений от клубов РПЛ и Первого дивизиона", - рассказал футболист.

Ранее гендиректор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов вновь опроверг увольнение Ганчаренко.

Претендентами на должность нового главного тренера команды рассматриваются Марцел Личка и Игорь Осинькин.

Напомним, футбольный клуб "Пари НН" сохраняет шансы остаться в Российской премьер-лиге, несмотря на поражение в стыковых матчах, так как ФК "Химки" не прошел процедуру лицензирования. Заседание исполкома РФС запланировано на 15 июня.