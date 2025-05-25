Главный тренер нижегородского ПКМФ "Торпедо" стал спортдиректором клуба Спорт

Фото: ПКМФ "Торпедо"

Главный тренер нижегородского клуба по мини-футболу "Торпедо" Рашид Камалетдинов покидает свою должность, но при этом становится новым спортивным директором команды. Об этом сообщается в соцсетях "Торпедо".

В прошлом сезоне Камалетдинов занимал пост старшего тренера команды, а после ухода Сергея Скоровича с должности главного тренера стал исполнять его обязанности. Позже официально был назначен на пост главного тренера.

Под руководством Камалетдинова команда провела 279 матчей во всех официальных турнирах, 124 из которых закончились победой нижегородцев, а 123 - поражением. 32 игры были сыграны вничью.

"Впереди новый этап — в ближайшие два года Рашид Камалетдинов сосредоточится на работе в должности спортивного директора ПКМФ "Торпедо". Его опыт, энергия и страсть к футзалу продолжат укреплять наш клуб, но теперь уже в другом качестве", - отметили представители клуба.

Таким образом, у ПКМФ "Торпедо" будет новый главный тренер.

Напомним, по итогам сезона 2024/2025 "Торпедо" покинули игроки Денис Аширов и Давид Харрисон.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Пари НН" может вернуться в РПЛ, несмотря на поражение в стыковых матчах.