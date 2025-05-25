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Происшествия

Нижегородку осудили на 7 лет за убийство сожителя

10 июня 2025 20:00  [47] Происшествия
Нижегородку осудили на 7 лет за убийство сожителя

В Нижнем Новгороде суд признал 34-летнюю женщину виновной в убийстве своего сожителя. Об этом сообщили в СУ СКР региона.

Преступление произошло в декабре 2024 года, и теперь виновной предстоит провести 7 лет в исправительной колонии общего режима.

Как установили следствие и суд, трагедия произошла 13 декабря в квартире на Московском шоссе. В ходе бытового конфликта женщина схватилась за нож и нанесла мужчине удар в область тела.

От полученных ранений 36-летний потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

Собранные следственным отделом по Московскому району города Нижнего Новгорода доказательства были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

Ранее сообщалось, что 20-летняя девушка зарезала 33-летнего знакомого в Лысковском округе. 

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Теги:
Приговор Следственное управление Убийство
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