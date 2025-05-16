Новые подробности гибели скрипачки Натальи Маурер прозвучали в "Пусть говорят" Происшествия

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/ соцсети Маурер

Во время майских праздников в Москве была убита нижегородская скрипачка Наталья Маурер. Случившееся вызвало широкий общественный резонанс. По данным следствия, перед смертью она подверглась жестокому избиению. В убийстве подозревают московского врача Алексея Паштаева.

Трагедию обсудили в передаче "Пусть говорят" (18+) на Первом канале. Зрителям сообщили, что тело Натальи обнаружили соседи Паштаева. Утром они поднялись к мужчине, потому что у них с потолка капала вода. Когда хозяин квартиры открыл дверь, они увидели на полу женщину без признаков жизни.

Бывший муж Натальи Артем Маурер рассказал, что развод был формальностью — по его инициативе, чтобы уберечь Наталью от уголовного преследования. Ранее ее лишили водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, и повторное нарушение могло обернуться реальным сроком. После развода Наталья официально стала матерью-одиночкой.

По его словам, они жили раздельно, так как он работал в городе, а она с детьми жил — за его пределами.

"У меня не было машины, и я не всегда успевал на последний автобус. Мы договаривались: если не успеваю — остаюсь в городе", — признался Артем.

Мужчина вспоминает, что незадолго до трагедии Наталья приезжала к нему в Нижний Новгород. Они вместе гуляли, покупали продукты для детей. Прощаясь, обменялись словами любви и воздушными поцелуями. По его словам, отношения между ними оставались доверительными. Но зачем Наталья поехала в Москву и как попала в квартиру Паштаева он не знает. Она часто бывала в столице по делам. И Артем забеспокоился лишь когда в течение полутора недель от нее не было вестей. Дети, с которыми он поддерживал связь, говорили, что мама на работе. Но в один день трубку взяла сестра Натальи Василиса: она сообщила о ее смерти.

"Я пришел на программу, потому что хочу понять, как произошла эта трагедия. Как умерла моя жена, талантливая скрипачка? Последний раз мы виделись незадолго до ее гибели. Я посадил ее на автобус и сказал: „Наташа, я тебя очень люблю“. Она ответила: „Я тоже“. Мы обменялись воздушными поцелуями. А потом — тишина", — рассказал Артем.

Выяснилось также, что у мужчины натянутые отношения с родными Натальи. По его словам, когда он, услышав трагическую новость, приехал к дому, где жила его бывшая жена, его не пустили даже на порог. Также ему не дают забрать детей.

Олег Пикунов, ответственный секретарь Общественного совета при Управлении МВД по Нижнему Новгороду, сообщил, что общался с людьми, которые хорошо знали Наталью. Все отзываются о ней как о доброй, искренней женщине и заботливой матери. По их словам, женщина сама приняла решение уйти от Артема, так как не чувствовала с его стороны тепла. Также он рассказал, что сестра погибшей намерена оформить опеку над детьми. Артем утверждает, что его старшая дочь, которой скоро исполнится 11 лет, хочет жить с ним.

В убийстве Натальи подозревают Алексея Паштаева — известного московского врача. Его арестовали и заключили под стражу на два месяца. На допросе он вину не признал. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Отец подозреваемого, врач Николай Паштаев, уверен в невиновности сына. По телефону он заявил, что не верит в то, что Алексей способен на убийство. По его версии, Наталья могла погибнуть в результате несчастного случая — якобы упала с гамака, установленного на балконе. "Кровь пошла оттуда. Человек ударился затылком, и смерть, видно, наступила быстро", — предположил он.

Журналистка Татьяна Федоткина, которая проводит собственное расследование гибели скрипачки, сообщила, что Алексей и Наталья знали друг друга еще со студенческих времен, так как учились в вузе в Чебоксарах, но на разных факультетов. После получения дипломов они разъехались по разным городам. Поводом к недавней встрече могли стать проблемы со зрением у сына Натальи, и к в Алексею она обратилась как к врачу-офтальмологу.

Говоря о гибели скрипачки, журналистка отметила, что, по видимому, до смерти у Натальи с Алексеем были близкие отношения. "Раз они долгое время находились в одном помещении, принимали алкоголь. Найденные в квартире предметы показывают, что могли принимать и запрещенные вещества", - сказала Татьяна Федоткина. Но когда ее попросили уточнить, что это за вещества, она отказалась называть, сказав, что это тайна следствия.