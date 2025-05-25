Жители Нижнего Новгорода массово жалуются на некошеную траву Общество

Жители Нижнего Новгорода на странице главы города в соцсети обратили внимание на проблему некошеной травы.

Так, Олеся Ш. рассказала, что на Мещерском бульваре из-за сорняков уже не видно деревьев и кустарников. Кроме того, жительница отметила недостаточный полив растений в жаркую погоду.

Елена П. рассказала о "траве по пояс" у дома № 1 по улице Электровозной. Также, по словам нижегородки, на дороге и тротуарах Электровозной до сих пор лежит неубранный с зимы песок.

Еще один сигнал поступил из Ленинского района на плохое состояние парка "Дубки". Горожанин написал, что в сквере грязь и мусор, а кроме того, многие растения и цветы сохнут из-за недостаточного полива.

Представители мэрии в соцсети ответили, что обращения приняты в работу.

Ранее сообщалось, что для покоса травы в 2025 году на кладбищах Нижнего Новгорода выделено 6 млн рублей.