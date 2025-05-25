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Общество

Власти продолжают ликвидировать нелегальные свалки в Канавине

03 июня 2025 18:20  [51] Общество
Власти продолжают ликвидировать нелегальные свалки в Канавинском районе

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В Канавинском районе Нижнего Новгорода продолжают устранять свалки крупногабаритного мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Очередные работы по очистке территории прошли вблизи путепровода на Московском шоссе, рядом с улицей Брестской.

Ликвидацию незаконных свалок лично проконтролировал глава районной администрации Артём Иванов. Он отметил, что подобные работы уже были проведены на ряде улиц, включая Электровозную, Ухтомского, Подворную, Кузбасскую, Болотникова, Фонвизина, А. Пешкова, Тихорецкую, Ледокол "Садко"-Полоцкую, Зелёную, Гордеевскую, Запорожскую, Зеленодольскую, а также на виадуке Московское шоссе – Рябцева. Иванов призвал жителей и организации ответственно подходить к утилизации отходов.

Для борьбы со свалками в районе устанавливаются камеры видеонаблюдения. Это позволит фиксировать факты нарушений и оперативно реагировать на них. В этом направлении администрация тесно сотрудничает с правоохранительными органами.

Глава района также подчеркнул, что в случае обнаружения новых свалок жители должны незамедлительно сообщать об этом в администрацию.

"В настоящий момент работы ведутся активно с самого утра и до позднего вечера. За две недели вывезли около тысячи кубометров отходов по всему району", - добавил он.

Жители улицы Брестской между тем отмечают, что мусор часто выбрасывают ночью. Утром они обнаруживают кучи пакетов, строительные остатки и старую мебель.

Напомним, что ликвидация стихийных свалок проводится во всех районах Нижнего Новгорода. Эта работа началась в рамках месячника по благоустройству и продолжается в течение года, в том числе по обращениям горожан.

 

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Канавинский район Свалки
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