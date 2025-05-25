Использование вторсырья для благоустройства увеличат в Нижнем Новгороде Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Использование вторсырья для благоустройства территорий увеличат в Нижнем Новгороде. Как сообщил мэр Юрий Шалабаев, на новых общественных пространствах, а также при замене устаревших малых архитектурных форм (МАФов) теперь преимущественно будут использоваться конструкции из композитных материалов. Такие изделия создаются с применением вторичного сырья.

Новые элементы благоустройства — урны, лавочки, цветочные кашпо и контейнеры — уже установлены в Канавинском и Нижегородском районах. В ближайшее время работы продолжатся в Сормовском и Ленинском районах, а затем охватят и остальные территории города. Мэр отметил, что такие изделия практичны, более устойчивы к повреждениям, требуют меньше затрат на обслуживание и органично вписываются в городское пространство.

Как рассказала директор департамента благоустройства Елена Пегова, композитные материалы уже прошли проверку на нескольких объектах и показали хорошие результаты в эксплуатации. Она отметила, что в этом году планируется заменить около тысячи урн на изделия из экологичных материалов.

Кроме того, на улицах и в парках города устанавливаются современные контейнерные шкафы для накопления твёрдых коммунальных отходов. Они также производятся с применением вторичных ресурсов.

"На каждый шкаф уходит около 240 килограммов композитного материала, содержащего до 30% переработанного пластика. Благодаря этому мы предотвращаем попадание на полигоны до 80 килограммов пластиковых отходов с каждой единицы", — подчеркнула директор департамента.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде более 260 контейнерных площадок многоквартирных домов оборудованы камерами видеонаблюдения.