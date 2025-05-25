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Происшествия

Масло сомнительного производства нашли в Нижегородской области

10 июня 2025 12:08  [113] Происшествия
Масло сомнительного производства выявили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Сливочное масло из неизвестного сырья изготавливалось в Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В апреле-мае 2025 года один из производителей молочной продукции в Бутурлинском муниципальном округе использовал в качестве сырья продукцию, происхождение которой не подтверждено. Из данного сырья изготавливали сливочное масло двух видов: "Крестьянское" с массовой долей жира 72,5% и "Традиционное" с жирностью 82,5%.

Документы на это сырье были аннулированы, а предприятие исключено из реестра в информационной системе "Цербер".

Нарушения указывают на внесение недостоверной информации при оформлении документов на готовую продукцию, что делает невозможной её прослеживаемость и ставит под сомнение безопасность для потребителя.

4 июня текущего года сотрудники отдела внутреннего ветеринарного надзора аннулировали производственные сертификаты на изготовленное масло. Об этом были официально уведомлены как производитель, так и получатель продукции.

Кроме того, регистрация уполномоченного лица, допустившего использование небезопасного сырья, приостановлена на 30 дней.

Ранее сообщалось, что сырое молоко с антибиотиком сульфаметазин выявили в Нижегородской области

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Теги:
Бутурлинский район Россельхознадзор
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