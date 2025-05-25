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Происшествия

Сгоревшая клиника в Нижнем Новгороде приостановила работу

11 июня 2025 09:27  [83] Происшествия
Сгоревшая клиника в Нижнем Новгороде приостановила работу

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Частная медицинская клиника "Тонус Премиум" в Нижнем Новгороде временно прекратила прием пациентов из-за пожара, который произошел 10 июня. Об этом сообщается в соцсетях медучреждения.

Представители клиники отметили, что сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание и обеспечили условия для завершения хирургического вмешательства, которое в тот момент проводилось в клинике.

"Клиника благодарит сотрудников МЧС, которые не только оперативно справились с возгоранием, но и создали все условия для завершения операции. Пациент сейчас находится под наблюдением врачей", — говорится в официальном заявлении.

На время восстановления работы, пациентов, записанных на ближайшие дни, направят в другие подразделения сети "Тонус". При этом, по информации представителей больницы, большая часть дорогостоящего медицинского оборудования не пострадала.

Сроки возобновления приема пока не называются. Точную причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС.

Напомним, что утром 10 июня также произошел пожар в многоквартирном доме по улице Мирошникова в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Здравоохранение Пожар Поликлиника
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