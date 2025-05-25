Что известно о переезде нижегородского "Торпедо" на новую арену? Спорт

Фото: официальное сообщество арены в VK

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Строительство Ледовой арены заметно ускорилось в последние пару месяцев. На данный момент внутри стадиона уже выполнены основные работы, продолжается чистовая отделка.

На главной 12-тысячной арене установлены кресла, хоккейные борта, залит лед и даже нанесена разметка. Вероятнее всего, коробку залили для проверки системы, и чуть позже лед растопят и перезальют.

Также ведутся активные работы над фасадом. Напомним, по разработанной концепции на фасаде будет показана раскадровка движения хоккеистов с помощью перфорации по металлу. Благоустройство прилегающей территории выполнено более чем наполовину.

Напомним, строительство началось в 2022 году. Изначально его планировали завершить в 2024 году, позже сроки сдвинулись на осень 2025 года.

Однако в апреле экс-гендиректор хоккейного клуба "Торпедо" Александр Харламов рассказал, что арена может быть сдана в августе, и нижегородская команда вероятно начнет сезон там. Действительно, из-за почти круглосуточной работы строителей, процесс набрал ход, и арена приближается к финальной стадии строительства.

Но 29 мая президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов на церемонии закрытия 17-го сезона КХЛ рассказал, что новоселье "Торпедо" откладывается. Якобы клуб сможет проводить там матчи только ближе к Новому году.

Данное заявление удивило болельщиков команды, так как до этого максимально возможным сроком сдачи арены представители клуба называли осень текущего года. Инсайдеры, посещавшие стадион, также не согласны с этой информацией и считают, что Морозова случайно ввели в заблуждение.

Да и новый генменеджер Евгений Забуга совсем недавно в интервью "Матч ТВ" говорил, что задействовано большое количество строителей, и по самым оптимистичным сценариям команда переедет на стадион в сентябре, как и было обещано изначально.

При этом председатель правления АНО ХК "Торпедо" Максим Гафуров, также присутствовавший на церемонии закрытия, ни один из сроков не подтвердил, но и не опроверг.

"Мы видим хорошую скорость, которую набрали строители. Но мы при этом оставляем за собой право открыть арену качественно. Не к какому‑то сроку, ради срока, а открыть арену, когда она будет действительно готова. Слава богу, у нас есть "Нагорный", мы можем начать сезон там. По прогнозам новая арена и не планировалась к старту сезона. Получится открыть раньше и порадовать болельщиков и лигу — было бы здорово", - рассказал Гафуров журналисту "Матч ТВ".

На самом деле, осталось еще достаточно много деталей, хотя визуально арена уже приобретает завершенность. На данный момент продолжается создание фасада. Не стоит забывать, что на нем также планируется установить LED-экран.

Внутренние работы также требуют корректировки, остаются еще некоторые инженерные нюансы. В ближайшее время начнется установка куба. Чтобы проверить его и другие медиакоммуникации тоже потребуется время. Да и раздевалка команды еще не закончена.

Кроме того, важной частью являются проверки перед вводом объекта в эксплуатацию. На арене также должны быть проведены тестовые матчи. Именно эти моменты могут отсрочить переезд "Торпедо".

Вряд ли кто-то сейчас назовет точную дату сдачи арены. Если работы продолжаться в том же темпе, то стадион успеют достроить до осени.

Однако шансы, что "Торпедо" начнет там новый сезон, малы, даже если первые игры они сыграют на выезде. Тем не менее, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, Ледовая арена на Стрелке примет первый хоккейный матч в 2025 году, как и было обещано.