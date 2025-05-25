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Общество

Дольщики проверили ход строительства проблемного "Дома на Горького"

11 июня 2025 11:00  [92] Общество
Дольщики проверили ход строительства проблемного Дома на Горького

Фото: минстрой Нижегородской области

Участники долевого строительства жилого комплекса "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде вместе с представителями регионального минстроя и инспекции государственного строительного надзора посетили строительную площадку, чтобы лично оценить текущую стадию готовности объекта. 

Будущие жильцы осмотрели отделку мест общего пользования, побывали в своих квартирах, а также ознакомились с состоянием подземной парковки. Представитель застройщика — компании ООО "СЗ Хутор" — подробно рассказал о сроках завершения работ и ответил на вопросы дольщиков.

Как сообщили в компании, на объекте сейчас трудится более 140 специалистов. Завершаются фасадные работы, монтаж инженерных систем внутри и снаружи здания. Активно ведется отделка подъездов и благоустройство придомовой территории. По словам застройщика, степень строительной готовности оценивается как высокая.

Окончание строительных работ запланировано на конец июня 2025 года. Получение заключения о соответствии объекта требованиям и разрешения на ввод в эксплуатацию ожидается в третьем квартале текущего года. Сразу после этого застройщик намерен приступить к передаче ключей жильцам. Об этом ранее было заявлено на рабочей встрече с дольщиками, которую провёл заместитель председателя правительства Нижегородской области Иван Каргин.

Напомним, разрешение на строительство "Дома на Горького" было выдано еще в 2015 году. Первоначально сдача дома планировалась в апреле 2018 года, однако сроки неоднократно переносились — предыдущий застройщик продлевал разрешение четыре раза. По словам дольщиков, срок передачи квартир по договорам долевого участия истёк в июне 2022 года, однако к тому моменту строительные работы были фактически остановлены.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Нижегородской области признал прежнего застройщика банкротом. После согласования с Минстроем России новым застройщиком объекта было назначено ООО "СЗ Хутор".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области восстановили права 550 обманутых дольщиков. 

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Теги:
Долгострои Жилье Минстрой
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