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Нижегородская область закупит вакцину "Пентаксим" на 30 млн рублей

11 июня 2025 12:38  [98]
Нижегородская область закупит вакцину Пентаксим на 30 млн рублей

Власти Нижегородской области выделили 30 млн рублей из регионального бюджета на приобретение дополнительной партии вакцины "Пентаксим". Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

На эти средства планируется закупить 17,4 тысячи доз препарата. Решение о финансировании принял губернатор региона Глеб Никитин.

Ожидается, что поставка вакцины в регион состоится в третьем квартале текущего года.

Напомним, что первая партия "Пентаксима" поступила в Нижегородскую область с опозданием и в меньшем объеме, чем было необходимо. В результате удалось привить лишь около 12 тысяч детей. По данным минздрава региона, дефицит вакцины возник из-за проблем с поставками. 

Ранее сообщалось, в ходе исследований стали известны побочные эффекты вакцин от коронавируса на организм человека.

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Теги:
Вакцинация Дети Минздрав
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