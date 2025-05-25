Нижегородская область закупит вакцину "Пентаксим" на 30 млн рублей

Власти Нижегородской области выделили 30 млн рублей из регионального бюджета на приобретение дополнительной партии вакцины "Пентаксим". Об этом сообщили в областном министерстве здравоохранения.

На эти средства планируется закупить 17,4 тысячи доз препарата. Решение о финансировании принял губернатор региона Глеб Никитин.

Ожидается, что поставка вакцины в регион состоится в третьем квартале текущего года.

Напомним, что первая партия "Пентаксима" поступила в Нижегородскую область с опозданием и в меньшем объеме, чем было необходимо. В результате удалось привить лишь около 12 тысяч детей. По данным минздрава региона, дефицит вакцины возник из-за проблем с поставками.

Ранее сообщалось, в ходе исследований стали известны побочные эффекты вакцин от коронавируса на организм человека.