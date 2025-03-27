Детские вакцины завезут в нижегородские больницы с 15 апреля по 1 июня

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Поставка вакцины "Пентаксим" в Нижегородскую область будет осуществляться с 11 апреля по 1 июня этого года. Об этом региональный минздрав сообщил в ответ на комментарий пользователя в соцсетях.
Напомним, нижегородцы уже на протяжении нескольких месяцев массово жаловались на недостаток детских вакцин в поликлиниках. Многие из препаратов требуют введения нескольких доз в разном возрасте - например, в два, три, четыре с половиной и шесть месяцев.
Согласно госконтракту минздрава РФ в область поставят 33 318 доз "Пентаксима".
Кроме того, в ведомстве сообщили о получении 3535 доз вакцины против менингита, 20108 - от пневмококка, 5142 - от клещевого энцефалита.
Ранее сообщалось, в ходе исследований стали известны побочные эффекты вакцин от коронавируса на организм человека.
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