Детские вакцины завезут в нижегородские больницы с 15 апреля по 1 июня Общество

Фото: Александр Воложанин

Поставка вакцины "Пентаксим" в Нижегородскую область будет осуществляться с 11 апреля по 1 июня этого года. Об этом региональный минздрав сообщил в ответ на комментарий пользователя в соцсетях.

Напомним, нижегородцы уже на протяжении нескольких месяцев массово жаловались на недостаток детских вакцин в поликлиниках. Многие из препаратов требуют введения нескольких доз в разном возрасте - например, в два, три, четыре с половиной и шесть месяцев.

Согласно госконтракту минздрава РФ в область поставят 33 318 доз "Пентаксима".

Кроме того, в ведомстве сообщили о получении 3535 доз вакцины против менингита, 20108 - от пневмококка, 5142 - от клещевого энцефалита.

Ранее сообщалось, в ходе исследований стали известны побочные эффекты вакцин от коронавируса на организм человека.