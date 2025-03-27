Нижегородские родители жалуются на нехватку детских вакцин

Жительница Нижнего Новгорода обратилась к властям с жалобой на отсутствие вакцин в детской поликлинике №19. Со слов нижегородки, ее восьмимесячный ребенок получил пока только одну прививку.
Женщина рассказала в соцсетях, что на протяжении нескольких месяцев слышит в регистратуре один и тот же ответ — вакцин нет, приходите позже. Так продолжалось весь ноябрь, декабрь и январь.
Согласно национальному календарю прививок, в этом возрасте ребенку, помимо вакцины от гепатита B, должны быть введены БЦЖ от туберкулеза (обычно ставят в роддоме), а также препараты от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и пневмококка. Многие из них требуют введения нескольких доз в разном возрасте — например, в два, три, четыре с половиной и шесть месяцев.
В облминздраве сообщили, что поставка вакцины "Пентаксим", защищающей от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции, запланирована с 15 апреля по 1 июня. В регион поступит 33 318 доз, из которых 3535 предназначены для профилактики менингита, 20 108 — от пневмококковой инфекции, 5142 — от клещевого энцефалита. "Пентаксим" вводится детям в три, четыре с половиной и шесть месяцев.
Услышав этот ответ, женщина поинтересовалась, почему вакцины до сих пор не доходят до их поликлиники. Однако пока ей никто не ответил.
Напомним, что в феврале нижегородцы жаловались на нехватку вакцины "Пентаксим" в поликлиниках.
Ранее нижегородцам рассказали о "побочках" вакцинации от COVID-19.
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