19-летнего водителя осудят за смертельное ДТП с подростками под Кстовом

В Кстовском районе Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении смертельного ДТП.
По данным следствия, юноша находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения, что привело к трагическим последствиям.
Инцидент произошёл вечером 12 апреля 2025 года на трассе Кстово — Дальнее Константиново в Нижегородской области. Управляя автомобилем Chevrolet Aveo, обвиняемый совершил наезд на двух 16-летних подростков, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии девушка скончалась на месте от полученных травм. Второй подросток — юноша — был срочно доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе следствия он полностью признал свою вину.
Материалы уголовного дела, возбужденного по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ, переданы в суд с утвержденным обвинительным заключением. В ближайшее время состоится судебное разбирательство.
Ранее сообщалось, что момент смертельного ДТП с байкером и его пассажиркой на Борском мосту попал на видео.
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