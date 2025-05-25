Девять нижегородцев обратились за медпомощью из-за жары

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Сильная жара стала причиной ухудшения самочувствия у девяти человек. Такие данные Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода привел в своем телеграм-канале главреда медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.
С 6 июня за медицинской помощью обратились девять жителей региона, в том числе двое детей в возрасте 8 и 13 лет. Один из них был госпитализирован.
Среди пострадавших также взрослые в возрасте от 21 до 65 лет. Двое из них были доставлены в больницу, ещё троим помощь оказали на месте.
В Скорой добавили, что роста обращений пациентов с сосудистой патологией не зафиксировали.
Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить лёгкую одежду.
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