Девять нижегородцев обратились за медпомощью из-за жары Общество

Фото: Александр Воложанин

Сильная жара стала причиной ухудшения самочувствия у девяти человек. Такие данные Станции скорой медицинской помощи Нижнего Новгорода привел в своем телеграм-канале главреда медицинского издания "Стационар Пресс" Алексей Никонов.

С 6 июня за медицинской помощью обратились девять жителей региона, в том числе двое детей в возрасте 8 и 13 лет. Один из них был госпитализирован.

Среди пострадавших также взрослые в возрасте от 21 до 65 лет. Двое из них были доставлены в больницу, ещё троим помощь оказали на месте.

В Скорой добавили, что роста обращений пациентов с сосудистой патологией не зафиксировали.

Медики рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить лёгкую одежду.