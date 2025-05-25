Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
11 июня 2025 18:40  [92] Таможня вернет нижегородскому бизнесмену более 500 тысяч рублей
11 июня 2025 16:56  [110] Евгений Семенов: "Рост объема инвестиций в экономике Нижегородской области закономерен"
11 июня 2025 16:41  [108] Андрей Дахин: "Статистика отражает устойчивые позиции Нижегородской области"
11 июня 2025 16:38  [100] 1,86 трлн рублей привлечено в экономику Нижегородской области за три года
11 июня 2025 11:00  [139] 18 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Самарской области
10 июня 2025 17:43  [341] Нижегородские предприятия инвестировали 77,5 млрд рублей в экономику региона
10 июня 2025 12:35  [399] Логистический центр Ozon в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
10 июня 2025 10:56  [238] Нижегородские компании приглашаются для участия в Дне поставщика по направлению "Медицина"
10 июня 2025 10:47  [297] ЛУКОЙЛ дает школьникам первую профессию
10 июня 2025 10:29  [464] Депутат Станкевич оценил рост высокотехнологичных производств в ОЭЗ "Кулибин"
Экономика

Таможня вернет нижегородскому бизнесмену более 500 тысяч рублей

11 июня 2025 18:40  [92] Экономика
Таможня вернет нижегородскому бизнесмену более 500 тысяч рублей

Фото: пресс-служба нижегородского бизнес-омбудсмена

Предпринимателю из Нижегородской области удалось добиться возврата более 500 тысяч рублей, излишне уплаченных в виде таможенной пошлины и НДС. Помощь в этом оказал региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей, компания, занимающаяся оптовыми поставками медицинского оборудования, в мае 2024 года задекларировала биологические операционные микроскопы в Приволжской электронной таможне. Согласно действующему законодательству, такие изделия подлежат ввозу на территорию России без обложения НДС при условии наличия регистрационного удостоверения.

Однако таможенные органы отказали в предоставлении налоговой льготы, потребовали внести изменения в декларацию и уплатить пошлину в размере 95 289 рублей, а также НДС — 400 215 рублей. Предприниматель попытался оспорить решение в суде, но Арбитражный суд Нижегородской области в иске отказал.

После этого компания обратилась за поддержкой к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. Павел Солодкий, совместно с общественным помощником Александром Капрановым, выступил в суде апелляционной инстанции в качестве третьего лица на стороне предпринимателя.

Ими был представлен отзыв, в котором указывалось на существенные нарушения норм права при рассмотрении дела в первой инстанции. По словам бизнес-омбудсмена, выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам и действующему законодательству.

"Мы просили отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт в пользу предпринимателя. Если бы это решение устояло, оно могло бы создать опасный прецедент для бизнеса по всей стране", — подчеркнул Павел Солодкий.

Апелляционный суд согласился с доводами уполномоченного, отменил решение нижестоящего суда и признал действия таможни незаконными. Таможенный орган обязан устранить нарушения и вернуть предпринимателю излишне уплаченные суммы.

Постановление вступило в законную силу, а права предпринимателя восстановлены в полном объеме.

В аппарате бизнес-омбудсмена напомнили, что освобождение от НДС при ввозе медицинских изделий возможно при наличии регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с правом ЕАЭС. Удостоверение должно подтверждать, что товар включён в перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015.

Предприниматели, столкнувшиеся с нарушением своих прав, могут получить бесплатную юридическую консультацию у специалистов аппарата бизнес-омбудсмена или его экспертов. Полный список экспертов доступен на портале: https://омбудсмен-нн.рф/support/.

Отметим, что это не первый случай, когда, благодаря помощи уполномоченного, суд отменяет решение Приволжской электронной таможни. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Павел Солодкий Таможня Уполномоченный по правам предпринимателей
Поделиться:
Новости по теме
29 мая 2025 15:32  [690] Нижегородский бизнес-омбудсмен помог предприятию из Сергача отменить штраф
21 мая 2025 18:58  [605] Нижегородские парламентарии обсудили социальное предпринимательство
13 мая 2025 18:24  [816] Никитин обсудил с бизнес-омбудсменом меры по снижению давления на предпринимателей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных