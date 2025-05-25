Таможня вернет нижегородскому бизнесмену более 500 тысяч рублей Экономика

Фото: пресс-служба нижегородского бизнес-омбудсмена

Предпринимателю из Нижегородской области удалось добиться возврата более 500 тысяч рублей, излишне уплаченных в виде таможенной пошлины и НДС. Помощь в этом оказал региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий.

Как сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей, компания, занимающаяся оптовыми поставками медицинского оборудования, в мае 2024 года задекларировала биологические операционные микроскопы в Приволжской электронной таможне. Согласно действующему законодательству, такие изделия подлежат ввозу на территорию России без обложения НДС при условии наличия регистрационного удостоверения.

Однако таможенные органы отказали в предоставлении налоговой льготы, потребовали внести изменения в декларацию и уплатить пошлину в размере 95 289 рублей, а также НДС — 400 215 рублей. Предприниматель попытался оспорить решение в суде, но Арбитражный суд Нижегородской области в иске отказал.

После этого компания обратилась за поддержкой к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Нижегородской области. Павел Солодкий, совместно с общественным помощником Александром Капрановым, выступил в суде апелляционной инстанции в качестве третьего лица на стороне предпринимателя.

Ими был представлен отзыв, в котором указывалось на существенные нарушения норм права при рассмотрении дела в первой инстанции. По словам бизнес-омбудсмена, выводы суда не соответствовали фактическим обстоятельствам и действующему законодательству.

"Мы просили отменить решение суда первой инстанции и принять новый судебный акт в пользу предпринимателя. Если бы это решение устояло, оно могло бы создать опасный прецедент для бизнеса по всей стране", — подчеркнул Павел Солодкий.

Апелляционный суд согласился с доводами уполномоченного, отменил решение нижестоящего суда и признал действия таможни незаконными. Таможенный орган обязан устранить нарушения и вернуть предпринимателю излишне уплаченные суммы.

Постановление вступило в законную силу, а права предпринимателя восстановлены в полном объеме.

В аппарате бизнес-омбудсмена напомнили, что освобождение от НДС при ввозе медицинских изделий возможно при наличии регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с правом ЕАЭС. Удостоверение должно подтверждать, что товар включён в перечень, утверждённый постановлением Правительства РФ № 1042 от 30.09.2015.

Предприниматели, столкнувшиеся с нарушением своих прав, могут получить бесплатную юридическую консультацию у специалистов аппарата бизнес-омбудсмена или его экспертов. Полный список экспертов доступен на портале: https://омбудсмен-нн.рф/support/.

Отметим, что это не первый случай, когда, благодаря помощи уполномоченного, суд отменяет решение Приволжской электронной таможни.