Двое погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП в Пильнинском районе Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Цепочка столкновений унесла жизни двух человек на трассе М-12 "Восток" в Пильнинском округе Нижегородской области. Также в аварии пострадали еще шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, около 23:34 11 июня на 596-м километре автодороги М-12 автомобиль марки "Мерседес", за рулем которого находилась 21-летняя девушка без водительских прав, потерял одно из колес во время движения. Машину отбросило в сторону, и она врезалась в колесо-отбойный брус, после чего остановилась на правой обочине. На помощь остановился автомобиль "Мицубиси", которым управлял 43-летний мужчина. В этот момент в попутном направлении двигался автомобиль "Иксид", под управлением 36-летнего водителя. Он не успел среагировать и врезался в стоявшие на обочине "Мерседес" и "Мицубиси", после чего его машина перевернулась и оказалась на проезжей части.

В результате аварии на месте погибли два человека — 25-летний пассажир "Мерседеса" и 20-летний пешеход, находившиеся на проезжей части в момент столкновения.

Также пострадали шесть человек, среди которых водитель "Мерседеса", двое пассажиров "Мицубиси" — 17-летняя девушка и 12-летний юноша, а также водитель "Иксида" и две его пассажирки. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все детали и причины произошедшего.

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