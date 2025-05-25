Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 июня 2025 09:45  [105] Двое погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП в Пильнинском районе
11 июня 2025 19:03  [314] Мошенника, менявшего имена и города, задержали нижегородские полицейские
11 июня 2025 16:53  [414] Поножовщина на Щелоковском хуторе обернулась уголовным делом
11 июня 2025 16:33  [244] Гибель двух мужчин в нижегородских водоемах закончилась проверкой СК
11 июня 2025 15:26  [317] 19-летнего водителя осудят за смертельное ДТП с подростками под Кстовом
11 июня 2025 14:36  [270] Более 15 пожаров зафиксировано в Нижегородской области за сутки
11 июня 2025 14:17  [312] Самокатчик сломал ногу при столкновении с легковушкой в Нижнем Новгороде
11 июня 2025 12:04  [408] Полиция разыскивает мужчину, устроившего поножовщину на Щелоковском хуторе
11 июня 2025 11:51  [425] МЧС назвало причину пожара в частной клинике на Большой Покровской
11 июня 2025 11:39  [353] Незнакомец изрезал 20-летнего нижегородца ножом на Щелоковском хуторе
Происшествия

Двое погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП в Пильнинском районе

12 июня 2025 09:45  [105] Происшествия
Двое погибли и шестеро пострадали в массовом ДТП в Пильнинском районе

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Цепочка столкновений унесла жизни двух человек на трассе М-12 "Восток" в Пильнинском округе Нижегородской области. Также в аварии пострадали еще шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, около 23:34 11 июня на 596-м километре автодороги М-12 автомобиль марки "Мерседес", за рулем которого находилась 21-летняя девушка без водительских прав, потерял одно из колес во время движения. Машину отбросило в сторону, и она врезалась в колесо-отбойный брус, после чего остановилась на правой обочине. На помощь остановился автомобиль "Мицубиси", которым управлял 43-летний мужчина. В этот момент в попутном направлении двигался автомобиль "Иксид", под управлением 36-летнего водителя. Он не успел среагировать и врезался в стоявшие на обочине "Мерседес" и "Мицубиси", после чего его машина перевернулась и оказалась на проезжей части.

В результате аварии на месте погибли два человека — 25-летний пассажир "Мерседеса" и 20-летний пешеход, находившиеся на проезжей части в момент столкновения.

Также пострадали шесть человек, среди которых водитель "Мерседеса", двое пассажиров "Мицубиси" — 17-летняя девушка и 12-летний юноша, а также водитель "Иксида" и две его пассажирки. Все они были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают устанавливать все детали и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что легковушка столкнулась с самокатчиком на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде. В результате ДТП самокатчик сломал ногу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Пильнинский район Смертность
Поделиться:
Новости по теме
11 июня 2025 15:26  [317] 19-летнего водителя осудят за смертельное ДТП с подростками под Кстовом
09 июня 2025 11:38  [1011] Момент смертельного ДТП с байкером на Борском мосту попал на видео
07 июня 2025 09:32  [618] Нижегородцу дали 3 года колонии за наезд на полицейского
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных