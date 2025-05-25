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Общество

Опубликован мастер-план для 30-этажного ЖК с ТЦ в Верхних Печерах

12 июня 2025 17:42  [55] Общество
Опубликован мастер-план для 30-этажного ЖК с ТЦ в Верхних Печерах

Фото: "Арт-проект"

В Нижнем Новгороде планируется построить жилой комплекс с торговым центром и развитой социальной инфраструктурой.

Согласно документу, опубликованному региональным минградом, проект охватывает участок площадью 3,53 гектара, расположенный вдоль Казанского шоссе от улицы Богдановича в микрорайоне Печерская Гряда появится. Застройка будет вестись по принципу комплексного развития территории.

На территории планируют возвести три новых жилых дома высотой до 30 этажей. Это дополнит уже существующие восемь высоток в районе. Всего в новых зданиях предусмотрено 648 квартир, рассчитанных на проживание 1131 человека. Общая площадь жилья составит 39,6 тысячи квадратных метров. Под домами оборудуют подземные парковки.

Также проект предусматривает строительство детского сада и школы на 40 и 113 мест соответственно, конечной остановки общественного транспорта, разворотной площадки для автобусов, стоянки и диспетчерского пункта. Вдоль жилых домов разобьют сквер и велодорожки, создадут рекреационную зону.

Комплекс будет возводиться поэтапно. В первой и второй очередях построят жилые дома, остановочные пункты, диспетчерский центр и общественные пространства. Согласно визуализациям, три секции жилого комплекса объединит общий стилобат, под которым разместится подземная парковка.

На заключительном этапе, в рамках третьей очереди, появится четырехэтажный торговый центр. На первом этаже разместятся супермаркет и кафе, на втором — фудкорт и ресторан с террасой на крыше. Третий и четвертый этажи займут торговые галереи.

Для реализации проекта потребуется снести два недостроенных объекта: многоуровневую парковку и физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого было заморожено после банкротства застройщика в 2016 году. Вместо прежнего ФОКа в новых домах появятся фитнес-залы.
Полная реализация проекта рассчитана на срок до 10 лет. Разработкой мастер-плана занималась архитектурная мастерская "Арт-проект".

Ранее сообщалось, что разработка мастер-плана комплексного развития территории рядом с нижегородским парком "Швейцария" затянулась на три года.

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Теги:
КРТ Минград Строительство
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