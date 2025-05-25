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Общество

Разработка мастер-плана КРТ вдоль "Швейцарии" растянулась на три года

10 июня 2025 11:28  [102] Общество
Разработка мастер-плана КРТ вдоль Швейцарии растянулась на три года

Разработка мастер-плана комплексного развития территории рядом с нижегородским парком "Швейцария" затянулась на три года. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минграде, инвестор по-прежнему работает над концепцией будущей застройки.

Напомним, в апреле 2022 года ООО "Слуда" предложило построить жилые здания на набережной Оки вдоль парка "Швейцария". Участок, на котором планируется стройка, расположен между детско-юношеской школой по парусному спорту и Слудинской водозаборной станцией и принадлежит застройщику.

Инвестор предложил построить жилой квартал, включающий блокированные, малоэтажные и среднеэтажные дома. В том же году был разработан мастер-план КРТ, но документы вернули на доработку.

"Решения по утверждению определенной концепции застройки в настоящее время не приняты. Таким образом, говорить о сроках реализации проекта и объеме инвестиций преждевременно", - сообщили в минграде Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что новая автомобильная дорога вдоль правого берега Оки, соединяющая улицу Черниговскую и Молитовский мост с поселком Слуда, появится в Нижнем Новгороде. Заказчиком также является ООО "Слуда".

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Теги:
КРТ набережная Строительство
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