Нижегородцам рассказали, что такое "зуд купальщика" и как его избежать
Полная программа празднования Дня России в Нижнем Новгороде
Какие изменения в законодательстве начали действовать с июня 2025 года
Где в Нижегородской области больше всего заболевших ВИЧ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
11 июня 2025 09:46  [44] Артига попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера "Пари НН"
10 июня 2025 15:51  [201] Семейный фестиваль "Парус СВОих" впервые состоялся в Нижегородской области
10 июня 2025 09:24  [407] Нижегородский ФК "Волна" объявил о смене тренерского штаба
09 июня 2025 18:42  [441] ХК "Торпедо" подписал контракт с Сергеем Бойковым
09 июня 2025 18:07  [904] Игрок ФК "Пари НН" намекнул на смену главного тренера
09 июня 2025 17:09  [346] 30 представителей работающей молодёжи из Нижегородской области представят регион в окружном финале проекта "МолоТ"
08 июня 2025 13:35  [529] Нижегородца Юрия Фёдорова включили в Зал славы отечественного хоккея
07 июня 2025 10:05  [607] Падел-центр и площадку для пляжного волейбола откроют в Нижнем Новгороде
06 июня 2025 19:21  [441] Совет законодателей ПФО обсудил развитие массового спорта и доступность спортивной инфраструктуры
06 июня 2025 19:17  [674] Александр Щемеров пополнил оборону ХК "Торпедо"
Спорт

Артига попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера "Пари НН"

11 июня 2025 09:46  [44] Спорт

Франк Артига, ранее возглавлявший "Химки", рассматривается в числе возможных претендентов на пост главного тренера "Пари НН". Об этом сообщает "Матч ТВ".

После ухода из "Химок" в апреле Артига остается без клуба. Сейчас его имя фигурирует среди специалистов, которых руководство нижегородской команды рассматривает в качестве потенциальной замены Виктору Ганчаренко.

По итогам стыковых матчей за право остаться в МИР РПЛ "Пари НН" уступил "Сочи" (2:1, 1:3) и покинул высший дивизион. Однако у клуба сохраняется шанс вернуться в премьер-лигу в случае, если Российский футбольный союз примет решение не допускать "Химки", не прошедшие лицензирование.

На данный момент переговоры между "Пари НН" и представителями Артиги не проводятся. Руководство ждет окончательного вердикта бюро исполкома РФС, прежде чем начинать более активные шаги.

Ранее один из игроков нижегородского ФК намекнул на смену главного тренера. Хотя гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов по-прежнему опровергает скорый уход Ганчаренко. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
10 июня 2025 09:24  [407] Нижегородский ФК "Волна" объявил о смене тренерского штаба
04 июня 2025 09:00  [579] Дмитрий Космачёв стал главным тренером ХК "Торпедо-Горький"
27 мая 2025 22:45  [1208] Алексей Исаков назначен главным тренером ХК "Торпедо"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон Беги, герой!: ищите себя на фото
25 мая 2025 16:25В Нижнем Новгороде прошел 11-й полумарафон "Беги, герой!": ищите себя на фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных