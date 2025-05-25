Артига попал в шорт-лист кандидатов на пост тренера "Пари НН" Спорт

Франк Артига, ранее возглавлявший "Химки", рассматривается в числе возможных претендентов на пост главного тренера "Пари НН". Об этом сообщает "Матч ТВ".

После ухода из "Химок" в апреле Артига остается без клуба. Сейчас его имя фигурирует среди специалистов, которых руководство нижегородской команды рассматривает в качестве потенциальной замены Виктору Ганчаренко.

По итогам стыковых матчей за право остаться в МИР РПЛ "Пари НН" уступил "Сочи" (2:1, 1:3) и покинул высший дивизион. Однако у клуба сохраняется шанс вернуться в премьер-лигу в случае, если Российский футбольный союз примет решение не допускать "Химки", не прошедшие лицензирование.

На данный момент переговоры между "Пари НН" и представителями Артиги не проводятся. Руководство ждет окончательного вердикта бюро исполкома РФС, прежде чем начинать более активные шаги.

Ранее один из игроков нижегородского ФК намекнул на смену главного тренера. Хотя гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов по-прежнему опровергает скорый уход Ганчаренко.