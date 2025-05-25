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Общество

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Павлове

13 июня 2025 16:07  [181] Общество
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за разбитой дороги в Павлове

Жительница Нижегородской области пожаловалась на многолетнюю проблему с дорожной инфраструктурой в городе Павлово Председателю СК России Александру Бастрыкину через официальную приемную. Об этом сообщает информационный центр ведомства. 

По словам нижегородки, участок дороги между улицами Толстого и Гастелло находится в аварийном состоянии. Асфальтовое покрытие полностью отсутствует, а при дожде на проезжей части образуются глубокие ямы, которые заполняются водой. Грунтовая основа дороги размывается, что делает движение транспорта практически невозможным. Как отметила заявительница, по этой дороге затруднен проезд не только для обычных автомобилей, но и для машин экстренных служб. Кроме того, передвигаться по участку пешком также крайне сложно. Несмотря на длительное существование проблемы, ремонтные работы так и не были организованы.

В связи с поступившим обращением Следственное управление СК России по Нижегородской области начало процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело по данному факту. Он также потребовал предоставить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад о расследовании инцидента, произошедшего на Щелоковском хуторе в Нижнем Новгороде, где в результате конфликта был ранен молодой человек. 

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Теги:
Александр Бастрыкин Павловский район Уголовное дело
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