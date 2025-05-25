Бастрыкину доложат о нападении с ножом на нижегородца на Щелоковском хуторе Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить подробный доклад о расследовании инцидента, произошедшего на одном из городских озер в Нижнем Новгороде, где в результате конфликта был ранен молодой человек. Об этом сообщает телеграм-канал СК РФ.

Напомним, инцидент случился 9 июня возле третьего озера на Щелковском хуторе. На пляже отдыхала группа молодых ребят. В какой-то момент к компании на велосипеде подъехал незнакомец и стал приставать к несовершеннолетним девочкам, предлагая посмотреть на его интимный пирсинг. Когда 20-летний парень заступился за школьниц, извращенец достал нож и полоснул его несколько раз по ноге.

Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по признакам преступления по статье о покушении на убийство.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю регионального управления СК Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что жителя Воскресенского района осудили на 6,5 лет за попытку убийства из ревности.