52 нижегородских ОКН могут стать многоквартирными домами Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В Нижегородской области 52 объекта культурного наследия регионального значения предложили использовать как многоквартирные жилые дома после реконструкции. Потенциал региона в части вовлечения ОКН в хозяйственный оборот обсудили депутаты Законодательного собрания на заседании комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям 10 июня.

По словам заместителя руководителя управления государственной охраны ОКН Нижегородской области Игоря Петрова, опыт реконструкции объекта культурного наследия регионального значения в жилые дома есть. Например, гостиница "Россия" после реконструкции стала жилым комплексом "Георгиевский".

На заседании были перечислены лишь некоторые ОКН, которые могут быть приспособлены под многоквартирные дома. В частности, это "Казенный винный склад" (улица Белинского,61, Нижний Новгород), "Доходный дом" (Заводской парк, 2 в Нижнем Новгороде), "Гостиница Сормовская" (ныне ТЦ "Сормовские зори"), один из корпусов Нижегородской губернской тюрьмы (проспект Гагарина,26а, Нижний Новгород), торгово-складской комплекс Нижегородской ярмарки (бульвар Мира, 23), бывший профилакторий на улице Лермонтова,4 в Дзержинске и "Гимназия" на Большой Советской,44 в Лыскове.

На данный момент завершена подготовка проектной документации по реконструкции и адаптации под жилые нужды ряда ОКН. В их числе — Дворец культуры имени Ленина и Дом чекиста. По этим зданиям проведена историко-культурная экспертиза. Также прошла проверку проектная документация, на которую получены необходимые согласования.

В этом году также согласован проект по реконструкции "мельницы Дегтярёва". Производственный пятиэтажный корпус планируется преобразовать в новый жилой дом.

Стоит отметить, что статус объекта культурного наследия при формировании в нем многоквартирного дома не меняется. Все работы должны проводиться в соответствии с федеральным законом.

Ранее сообщалось, что минимущества Нижегородской области объявило конкурс на продажу усадьбы XIX века в селе Курмыш Пильнинского округа за 1 рубль.