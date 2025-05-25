МЧС назвало причину пожара в частной клинике на Большой Покровской Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде устроили рабочие, ремонтировавшие крышу. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, были нарушены требования пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Отмечается, что установить причину случившегося удалось в ходе опроса должностных лиц, а также проведенных специалистами МЧС мероприятий.

Напомним, что днем 10 июня вспыхнула крыша трехэтажного здания на Большой Покровской улице, в котором располагается медицинский центр. Огонь охватил в общей сложности 400 квадратных метров. Для тушения пришлось полностью перекрыть участок дороги в районе "Серой лошади".

Позже выяснилось, что во время пожара врачи проводили серьезную операцию, и остановить ее не представлялось возможным. Пациентку успешно прооперировали.

В случившемся разбирается прокуратура. Клиника на Покровке временно приостановила работу.