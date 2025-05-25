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Происшествия

МЧС назвало причину пожара в частной клинике на Большой Покровской

11 июня 2025 11:51  [1] Происшествия
МЧС назвало причину пожара в частной клинике на Большой Покровской

Фото: МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар в частной клинике в Нижнем Новгороде устроили рабочие, ремонтировавшие крышу. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, были нарушены требования пожарной безопасности при проведении огневых работ. 

Отмечается, что установить причину случившегося удалось в ходе опроса должностных лиц, а также проведенных специалистами МЧС мероприятий. 

Напомним, что днем 10 июня вспыхнула крыша трехэтажного здания на Большой Покровской улице, в котором располагается медицинский центр. Огонь охватил в общей сложности 400 квадратных метров. Для тушения пришлось полностью перекрыть участок дороги в районе "Серой лошади". 

Позже выяснилось, что во время пожара врачи проводили серьезную операцию, и остановить ее не представлялось возможным. Пациентку успешно прооперировали

В случившемся разбирается прокуратура. Клиника на Покровке временно приостановила работу. 

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Теги:
больницы МЧС Пожар
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