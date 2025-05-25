Нижегородский врач рассказала, чем можно заболеть в примерочных Общество

Дерматовенеролог Ольга Папко предупредила нижегородцев о возможных рисках заражения при примерке одежды в пунктах выдачи заказов из-за недавней истории с заразившейся девушкой. Ее комментарий опубликовал главный редактор ИА "Стационар-Пресс" Алексей Никонов.

Напомним, в соцсетях распространились ролики о девушке, которая якобы заразилась лишаем после примерки шортов с Wildberries. Представители компании заявили, что возвратные товары проходят переупаковку, а между отказом одного клиента и передачей вещи другому проходит несколько дней. По их словам, этого достаточно, чтобы микроорганизмы погибли.

Однако специалист с этим не согласилась. По словам Папко, такие возбудители, как вши и чесоточный клещ, способны выживать вне тела человека до десяти суток. Это значит, что даже при соблюдении временного интервала между примерками сохраняется вероятность заражения.

Кроме того, врач подчеркнула, что аналогичная опасность существует и в традиционных магазинах: временные промежутки между примерками там зачастую еще короче, чем в онлайн-сервисах.

Папко также рассказала, что в примерочных можно подхватить грибковые инфекции или контагиозного моллюска. Это особенно актуально для людей с ослабленным иммунитетом или микроповреждениями кожи. Риск возрастает, если стоять босиком на коврике или надевать облегающую одежду после зараженного человека.

Что касается лишая, то, по словам дерматовенеролога, он действительно может передаваться через одежду, но чаще всего заражение происходит через контакт с инфицированными предметами или животными.

Чтобы снизить риски, врач рекомендует соблюдать простые меры профилактики. Не стоит примерять нижнее белье и носки. Обувь желательно мерить только в одноразовых следках. Купленное нательное белье следует обязательно стирать или проглаживать перед первой ноской, а головные уборы — обрабатывать отпаривателем.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили об опасности мытья волос капсулами для стирки.