ДТП около Анкудиновки спровоцировало огромную пробку

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Две иномарки столкнулись на подъезде к ЖК "Анкудиновский парк". Об этом сообщается в телеграм-канале "ДТП и происшествия Нижний Новгород".
По предварительной информации, авария произошла на проезде от проспекта Героев Донбасса до Анкудиновского лесопарка. Из-за ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны.
По информации очевидцев, организовано реверсивное движение.
На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Выксе. Еще трое пострадали.
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