ДТП около Анкудиновки спровоцировало огромную пробку Происшествия

Фото: телеграм-канал "ДТП и происшествия Нижний Новгород"

Две иномарки столкнулись на подъезде к ЖК "Анкудиновский парк". Об этом сообщается в телеграм-канале "ДТП и происшествия Нижний Новгород".

По предварительной информации, авария произошла на проезде от проспекта Героев Донбасса до Анкудиновского лесопарка. Из-за ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны.

По информации очевидцев, организовано реверсивное движение.

На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Выксе. Еще трое пострадали.