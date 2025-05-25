Нижний Новгород попал в список городов с экстремальным загрязнением воздуха Общество

В Нижнем Новгороде за 2024 год зафиксировали один случай экстремально высокого загрязнения воздуха. Об этом сообщает портал FinExpertiza, ссылаясь на данные Росгидромета.

Шестой инцидент экстремального загрязнения был зафиксирован в Нижнем Новгороде по органолептическим признакам (еще пять - в Самаре). В воздухе ощущался резкий запах, предположительно сероводорода, источник которого установить не удалось.

Нижегородская область оказалась в числе 13 субъектов России, где в минувшем году были отмечены подобные инциденты. Несмотря на это, в целом по стране наблюдается положительная тенденция — по сравнению с 2021 годом, когда был зафиксирован рекорд, количество выбросов снизилось почти в два раза.

Эксперты отмечают, что чаще всего высокий уровень загрязнения фиксируется в холодное время года, когда начинается отопительный сезон. Однако в 2024 году наибольший выброс произошел в сентябре, что не соответствует привычной сезонной динамике.

За прошедшие 12 месяцев на территории России было выявлено 239 случаев высокого и экстремального загрязнения воздуха. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Более того, такой показатель стал самым высоким за последние три года.

Ранее сообщалось, что нижегородцы направили 1050 жалоб на загрязненный воздух в 2024 году. Напомним также, что представители водоканала объяснили, почему в Нижнем Новгороде иногда ощущается противный запах.