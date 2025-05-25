Четыре человека пострадали, влетев на машине в столб в Дзержинске Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Утром 14 июня в Дзержинске водитель ВАЗ-2114 потерял управление, и машина врезалась в фонарный столб. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

По имеющимся данным, за рулем находился 22-летний молодой человек. Автомобиль двигался по проспекту Ленина на разрешающий сигнал светофора, когда транспортное средство занесло. Автомобиль выехал на бордюр, затем на разделительную полосу и врезался в опору освещения.

В результате столкновения пострадал сам водитель, а также трое его пассажиров — двое 20-летних и один 18-летний молодой человек. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что две иномарки столкнулись на подъезде к ЖК "Анкудиновский парк" и спровоцировали огромную пробку.