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Спорт

ФК "Волна" вничью сыграл с "Акроном-2"

14 июня 2025 18:40  [544] Спорт
ФК Волна вничью сыграл с Акроном-2

Фото: ФК "Волна"

Нижегородский футбольный клуб "Волны" не смог победить в выездной встрече 10-го тура первенства России среди команд Второй лиги (дивизион "Б", группа 4), сыграв вничью с "Акроном-2" из Тольятти — 0:0. 

Игра получилась сдержанной и практически без острых моментов. В итоге результат без забитых мячей выглядит закономерным. Единственный мяч, забитый "Волной" в этой встрече, не был засчитан из-за офсайда.

Стоит отметить, что для "Волны" это был первый матч после смены тренерского штаба. Командой временно руководил Евгений Родин. 

После 10 туров в активе нижегородской команды 15 очков. Пока этого недостаточно для попадания в первую пятерку турнирной таблицы.
Следующую игру "Волна" проведет 22 июня на своем поле. Соперником станет команда «Сокол» из Казани.

Ранее сообщалось, что 

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Теги:
Назначения Футбол
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