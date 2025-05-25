ФК "Волна" вничью сыграл с "Акроном-2"

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Нижегородский футбольный клуб "Волны" не смог победить в выездной встрече 10-го тура первенства России среди команд Второй лиги (дивизион "Б", группа 4), сыграв вничью с "Акроном-2" из Тольятти — 0:0.
Игра получилась сдержанной и практически без острых моментов. В итоге результат без забитых мячей выглядит закономерным. Единственный мяч, забитый "Волной" в этой встрече, не был засчитан из-за офсайда.
Стоит отметить, что для "Волны" это был первый матч после смены тренерского штаба. Командой временно руководил Евгений Родин.
После 10 туров в активе нижегородской команды 15 очков. Пока этого недостаточно для попадания в первую пятерку турнирной таблицы.
Следующую игру "Волна" проведет 22 июня на своем поле. Соперником станет команда «Сокол» из Казани.
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