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Спорт

Мелик-Гусейнов заявил, что "Пари НН" готов к любому решению РФС

14 июня 2025 13:10  [1612] Спорт
Мелик-Гусейнов заявил, что Пари НН готов к любому решению РФС

Генеральный директор футбольного клуба "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов признался, что остался недоволен выступлением нижегородцев в завершающих матчах сезона. Об этом он рассказал изданию "ВсеПроСпорт".

Кроме того, гендиректор высказался по поводу решения Российского футбольного союза о дальнейшем участии команды в Российской Премьер-лиге, которое ожидается в ближайшие дни.

"Нас напрягает то, как мы играли последние игры в сезоне. РФС готовит ответ, это их юрисдикция, их полномочия и их ответственность. Есть регламент, в том числе по срокам. Мы следим, конечно, и ждем, но это не откладывает отпечаток эмоциональный на нашем клубе. Мы готовимся к следующему сезону вне зависимости от того, где нам предстоит выступать", - сказал Мелик-Гусейнов.

Напомним, нижегородский клуб вылетел из РПЛ по результатам стыковых матчей, однако «Пари НН» может вернуться в лигу из-за отзыва лицензии у другого клуба. Предположительно, решение РФС ожидается 15 июня. 

Также накануне клуб официально объявил об отставке главного тренера Виктора Ганчаренко. В числе возможных претендентов на пост рассматривается Франк Артига, ранее возглавлявший "Химки".

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов ФК Пари НН Футбол
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