Всадники России и Беларуси сразились за Кубок губернатора Нижегородской области Спорт

Фото: телеграм-канал Дмитрия Кабайло

В Нижегородской области завершились Всероссийские соревнования по выездке "Кубок губернатора Нижегородской области" и этап Кубка России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального минспорта Дмитрий Кабайло.

По его словам, соревнования проходили в конноспортивном комплексе "Пассаж" и собрали 68 спортивных пар из различных регионов России и Республики Беларусь.

Победителями турнира стали Наталья Шадрина и лошадь Индиго, представляющие Ярославскую область.

Дмитрий Кабайло отметил важность проведения подобных турниров и выразил благодарность президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной за личное участие в мероприятии и внимание к развитию конного спорта в регионе.

Он добавил, что Кубок губернатора проводится в регионе с 2007 года и в этом году состоялся уже в 19-й раз.

Министр подчеркнул, что формирование многолетних спортивных традиций вызывает радость и вдохновляет на развитие подобных инициатив и в других видах спорта.

Ранее сообщалось, что падел-центр и площадку для пляжного волейбола откроют в Нижнем Новгороде.