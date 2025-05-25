Всадники России и Беларуси сразились за Кубок губернатора Нижегородской области

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В Нижегородской области завершились Всероссийские соревнования по выездке "Кубок губернатора Нижегородской области" и этап Кубка России. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава регионального минспорта Дмитрий Кабайло.
По его словам, соревнования проходили в конноспортивном комплексе "Пассаж" и собрали 68 спортивных пар из различных регионов России и Республики Беларусь.
Победителями турнира стали Наталья Шадрина и лошадь Индиго, представляющие Ярославскую область.
Дмитрий Кабайло отметил важность проведения подобных турниров и выразил благодарность президенту Федерации конного спорта России Марине Сечиной за личное участие в мероприятии и внимание к развитию конного спорта в регионе.
Он добавил, что Кубок губернатора проводится в регионе с 2007 года и в этом году состоялся уже в 19-й раз.
Министр подчеркнул, что формирование многолетних спортивных традиций вызывает радость и вдохновляет на развитие подобных инициатив и в других видах спорта.
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